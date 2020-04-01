Сладковские земледельцы провели раннее весеннее боронование на половине пашни

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Первыми на раннее весеннее боронование пашни в Сладковском муниципальном районе 11 апреля вышли механизаторы СПК "Таволжан", что примерно на две недели раньше, чем обычно. На 24 апреля из общего объема яровых посевных площадей 19 тыс. 543 га прибивка влаги проведена на 9 тыс. 889 га пашни, что составляет 51 % от плана.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства администрации Сладковского района Виктор Степаненко.

"Общая площадь пашни в районе составляет 30 тысяч 698 гектара, из них ярового сева 19 тыс.543 га на сегодня более 9,5 тысяч - заборонено. Параллельно с этим хозяйства заняты протравливанием семян – более 100 тонн уже обработали", - говорит он.

В яровом посевном клине Сладковского района в предстоящий сев примерно 60 % займут зерновые культуры: пшеница, ячмень, овес. Это – 11 тыс. 995 га. Остальное - кукуруза, многолетние травы, яровые однолетние травы, технические культуры. Впервые в 2020 году на полях района будет посеян лен. Выращиванием данной культуры решило заняться КФХ "Роса", земледельцы посеют масличную культуру на 140 га.

"Плановый технический осмотр в районе завершился. Все механизаторы подготовили технику должным образом. По господдержке: готовим пакеты документов на получение несвязной поддержки. Запасы минеральных удобрений в хозяйствах - 1 тысяча 153 тонны - 148 процентов к прошлому году", - рассказал Виктор Степаненко.

Весь комплекс весенне-полевых работ аграрии Сладковского района намерены провести в оптимальные агротехнологические сроки, с должным качеством. Главное, говорят, чтобы погода не подвела.

Анжела Лебедева