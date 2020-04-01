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ФК "Тюмень" проходит лицензирование в ФНЛ

Спорт, 10:44 25 апреля 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Документы, необходимые для участия в следующем спортивном сезоне, готовит ФК "Тюмень". Несмотря на приостановку соревнований, футбольная жизнь в России не остановилась и весной клубы проходят лицензирование, сообщает пресс-служба команды.

Документы на лицензирование в ФНЛ подали уже шесть клубов второго дивизиона - тольяттинский "Акрон", выступающий вместе с "Тюменью" в группе "Урал-Приволжье", "Иртыш" из Омска, брянское "Динамо", "Велес" из Москвы, астраханский "Волгарь" и "Алания" из Владикавказа.

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# ФК "Тюмень" , футбол

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