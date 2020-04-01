Новые сельские фельдшерско-акушерские пункты построят в Тюменской области

Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

37 фельдшерско-акушерских пунктов будут заменены в Тюменской области в 2020 году в рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

Новые модульные ФАПы отвечают современным требованиям и имеют необходимое оборудование для оказания первичной медпомощи и профилактической работы. Кроме того, запланировано приобретение 10 передвижных мобильных комплексов - врачебных амбулаторий, передвижных ФАПов и маммографов. На эти цели предусмотрены средства в размере 126 млн рублей, в том числе 31 млн рублей из федерального бюджета, сообщает "Вслух.ру".

Для обеспечения медицинских учреждений на селе квалифицированными кадрами необходимо правильно мотивировать специалистов, отметил заместитель председателя Тюменской областной Думы, куратор социального блока в работе парламента и региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее" Виктор Рейн.

"В истории и памяти людей остаются те, кто стремился созидать и помогать людям. О таких примерах мы регулярно рассказываем студентам. Самый яркий из примеров – это история заслуженного врача РСФСР, выдающегося организатора и основоположника бальнеологии в Тюменской области Евдокима Яковлева. Под его руководством в Нижнетавдинском районе был создан первоклассный медицинский центр "Ахманка". С целью повышения престижа сельских врачей мы инициировали создание в каждом районе музейных комнат, рассказывающих о становлении местной медицины", -рассказал он.

На протяжении многих лет проводится конкурс "Мое призвание – сельская медицина", в рамках которого определяют лучшего земского доктора, фельдшера и медсестру. Конкурс проходит при личной финансовой поддержке депутата, для победителей предусмотрены призы 20, 30 и 50 тыс. рублей.