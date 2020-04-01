В Ушаково строится школа на триста шестьдесят мест

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Строительство школы на 360 учебных мест продолжается в Тюменском районе. Она расположена в мкр Молодежный деревни Ушаково, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Идет кирпичная кладка первого этажа блока начальной школы и второго этажа блока, где будут учиться классы с 5 по 9. Параллельно идут работы по устройству перекрытий технического этажа центрального блока. Срок сдачи объекта по контракту – апрель 2021 года.

Новая школа в д. Ушаково будет аналогична строящимся объектам в Казарово (Тюмень) и в с. Уват (Уватский район). В здании общей площадью более 8 тыс. кв. м разместятся учебная и общешкольная зоны для младших и старших школьников, все необходимые кабинеты для учебных занятий, а также для спортивных, творческих и внешкольных мероприятий. Главный вход в здание школы оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

Сейчас в Тюменской области ведется строительство 10 школ, четыре из которых находятся в Тюмени. Это мкр Европейский (4-й Заречный), Казарово, в районе улиц Зелинского — Менделеева и в районе ЖК "Звездный городок". Две школы – в Уватском районе, две – в Тобольском и по одной — в Тюменском и Вагайском районах. Семь школ из 10 строится в рамках программы замены деревянных школ.