Идет ремонт участка дороги Богандинское - Червишево - Чаплык

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Семикилометровый участок дороги Богандинское - Червишево - Чаплык ремонтируют поэтапно в апреле 2020 года. Рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта на отрезке в четыре километра, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ремонт дорог регионального значения проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Одновременно идет фрезерование других участков. Благоприятная погода и отсутствие плотного автомобильного движения позволяет проводить работы с опережением графика.

Всего в 2020 году отремонтируют 11 дорожных объектов общей протяженностью 34 км.