Идет ремонт участка дороги Богандинское - Червишево - Чаплык
Семикилометровый участок дороги Богандинское - Червишево - Чаплык ремонтируют поэтапно в апреле 2020 года. Рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта на отрезке в четыре километра, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
Ремонт дорог регионального значения проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Одновременно идет фрезерование других участков. Благоприятная погода и отсутствие плотного автомобильного движения позволяет проводить работы с опережением графика.
Всего в 2020 году отремонтируют 11 дорожных объектов общей протяженностью 34 км.