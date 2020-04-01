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Идет ремонт участка дороги Богандинское - Червишево - Чаплык

Экономика, 17:10 28 апреля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Семикилометровый участок дороги Богандинское - Червишево - Чаплык ремонтируют поэтапно в апреле 2020 года. Рабочие приступили к укладке верхнего слоя асфальта на отрезке в четыре километра, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ремонт дорог регионального значения проводится в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Одновременно идет фрезерование других участков. Благоприятная погода и отсутствие плотного автомобильного движения позволяет проводить работы с опережением графика.

Всего в 2020 году отремонтируют 11 дорожных объектов общей протяженностью 34 км.

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# Главное управление строительства , национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дороги

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