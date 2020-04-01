Сорок шесть заявок подали жители региона на гранты "Агростартапа"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

46 заявок на получение грантов "Агростартап" поступило в департамент АПК Тюменской области по итогам объявленного конкурса. Развивать фермерские хозяйства готовы жители 16 муниципальных образований региона. При этом по пяти заявкам фермеры намерены сотрудничать с сельскохозяйственными кооперативами, сообщает департамент АПК.

Традиционно интерес у жителей Тюменской области вызывает направление животноводства: 38 из поступивших заявок предполагают разведение КРС молочного и мясного направления. Участник конкурса из Омутинского района рассматривает возможность разведения африканских страусов. На средства гранта он планирует приобрести три семьи этих птиц и необходимое оборудование. Заявитель из Сорокинского района намерен представить бизнес-план по пчеловодству. Тюменский претендент на грант намерен заняться козоводством, при этом с одновременным развитием сыроварни. Также поступили заявки по направлению рыбоводства и растениеводства. Конкурсная комиссия в ближайшее время рассмотрит представленные в заявках бизнес-планы, после чего определит участников, прошедших в следующий этап.

По итогам 2019 года грант на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств ("Агростартап") получили 22 крестьянских (фермерских) хозяйства. Общая сумма предоставленных грантов составила 59,2 млн рублей.

В 2020 году желающие разводить КРС молочного или мясного направления могут получить по грантам "Агростартап" до пяти млн рублей, а в случае подключения сельскохозяйственного кооператива — до шести млн рублей. По иным направлениям проекта создания и (или) развития крестьянского (фермерского) хозяйства — до трех миллионов рублей и также на один млн больше при соучастии кооператива.