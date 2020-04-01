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Тюменские предприниматели узнают о новых мерах поддержки на онлайн-конференции

Экономика, 18:30 28 апреля 2020

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Предпринимателей приглашают на онлайн-конференцию "Второй пакет мер поддержки бизнеса в Тюменской области", которая состоится 29 апреля, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Спикерами выступят советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, заместитель губернатора Андрей Пантелеев, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

Они расскажут о текущей ситуации, мерах поддержки предпринимательства в условиях пандемии, взаимодействии с банковским сектором.

Чтобы принять участие в конференции и задать вопросы спикерам, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Начало в 11 часов.

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# инвестиционное агентство , малый и средний бизнес , поддержка

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