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Уровень воды в зоне подтопления деревень Вагайского района снижается

Происшествия, 16:51 28 апреля 2020

ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Уровень воды на территориях, подтопленных в двух населенных пунктах Вагайского района талыми водами, снижается.

В д. Малые Конданы подтопленными остаются 17 придомовых территорий и одна – в с. Птицком. Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" глава Вагайского района Рамай Сунгатулин, администрация муниципалитета и сотрудники 23-го пожарно-спасательного отряда МЧС принимают все необходимые меры.

"Электроэнергия в населенных пунктах есть, вода хлорируется. На 27 апреля уровень воды снизился на четыре сантиметра, на 28 апреля - еще на три. Как только вода уйдет совсем, все подвергшиеся подтоплению территории будут дезинфицированы, уже сейчас мы готовим договоры со специалистами. Межведомственная комиссия проведет подворовый обход для оценки нанесенного домовладельцам ущерба. По их заявлениям всем будет оказана материальная помощь", - рассказал Рамай Сунгатулин.

ИИЦ "Сельский труженик" | Фото: ИИЦ "Сельский труженик"

Ирина Кургузова

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# Вагайский район , подтопление

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