В Абатском районе ввели собственные меры поддержки предпринимателей

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Муниципальные меры поддержки малого и среднего бизнеса ввели в Абатском районе в период повышенной готовности.

Соответствующие дополнения внесены в решение муниципальной думы от 24 апреля 2020 года. Согласно документу, для арендаторов муниципального имущества уменьшается годовой размер арендной платы с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Также предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 1 мая до конца года.

Изменения коснулись и аренды земельных участков, в том числе по результатам торгов. Здесь также уменьшается арендная плата за период с 1 марта по 30 апреля. С 1 мая арендная плата будет соответствовать действующему договору.

Для некоторых арендаторов, доля доходов от деятельности которых составляет более 70 % в общем объеме доходов, предоставляется отсрочка арендной платы за пользование земельным участком с 1 мая до конца года. Список ОКВЭД таких предприятий размещен на сайте муниципального образования.

Евгения Шевцова