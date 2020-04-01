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Более ста шестидесяти протоколов за нарушение самоизоляции составили в Ишиме

Общество, 13:29 30 апреля 2020

администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация города Ишима во ВКонтакте

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162 административных протокола за невыполнение требований самоизоляции составили на Ишиме сотрудники полиции с начала режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации города.

Полицейские контролируют граждан, которые по постановлению Роспотребнадзора находятся у себя дома и не могут покидать жилище. Экипажи ГИБДД с громкоговорящим устройством ежедневно ведут патрулирование улиц.

Один человек привлечен к ответственности, как злостно нарушающий установленный режим. С ишимцами, которые вопреки всем рекомендациям продолжают пешие прогулки, ведут профилактические беседы.

К этой работе привлечены и члены казачьего общества, и сотрудники вневедомственной охраны, и МЧС. Детям и подросткам, находящимся на улице, вручено 73 предостережения, 145 памяток выдано гражданам старше 65 лет.

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# Ишим , коронавирус , профилактика , самоизоляция

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