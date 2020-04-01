Пятнадцать новых случаев COVID-19 диагностировали в Тюменской области

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15 новых случаев заражения коронавирусом зарегистировано в Тюменской области за сутки. По данным на 30 апреля, в России подтверждено 7 тыс. 99 новых случаев новой инфекции коронавируса в 85 регионах.

Из них 39,9 % не имели клинических проявлений болезни, сообщает Оперативный штаб Москвы. Зафиксирован 101 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 1 тыс. 333 человека.

Больше всего заболевших в столице - 3 тыс. 93 человека. Затем следуют Московская область и Санкт-Петербург - 793 и 336 человек, соответственно.

В соседних с Тюменской областью регионах ситуация такова: Свердловская область - 74 заразившихся, Челябинская - 67, Ямал - 54, Югра - 21, Омская область - 10, Курганская - 1.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 тыс. 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 тыс. 73 летальных исхода, выздоровели 11 тыс. 619 человек.