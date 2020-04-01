Тюменские поисковики передали продовольствие для пожилых и маломобильных граждан

Продовольственные наборы в штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам проекта "Мы вместе" передали добровольцы Тюменского областного поискового центра.

В этом году старт полевого сезона поисковых отрядов отложен, все проекты и акции в рамках "Вахты Памяти" проводятся в онлайн-форматах, на страницах в социальных сетях.

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Геологоразведчиков, 6а), где ведет работу Областной поисковый центр, волонтеры проекта "Мы вместе" принимают заявки на оказание помощи пожилым и маломобильным жителям, помогают в решении бытовых вопросов. Таким образом, поисковики и волонтеры совместными усилиями окажут поддержку продуктами питания.

Кроме того, поисковики и добровольцы проекта "Мы вместе" реализуют акцию "Георгиевская ленточка", приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее поисковики подготовили георгиевские ленточки и передали их в штаб. Волонтёры будут вручать георгиевские ленточки в ходе выполнения заявок на покупку продуктов и лекарств.