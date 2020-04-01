Роспотребнадзор рекомендует тюменцам соблюдать самоизоляцию в майские праздники

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О необходимости строго соблюдать режим самоизоляции в период майских праздников напомнило управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции следует максимально ограничить контакты, отмечают в ведомстве.

В частности, стоит воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме; отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе; не подвергать опасности лиц из групп риска, а для общения и поздравления использовать современные средства связи.

Если все же решили выехать за город – необходимо придерживаться следующих правил:

В пути отдавайте предпочтение личному транспорту или такси (так вы сможете минимизировать контакты с посторонними); при пользовании общественным транспортом используйте маску, соблюдайте социальную дистанцию; после касания общедоступных поверхностей обработайте руки кожным антисептиком; не дотрагивайтесь руками до лица; не принимайте пищу в общественном транспорте.

На отдыхе не расширяйте круг общения, проведите майские праздники с теми, с кем контактировали, находились в одной квартире на самоизоляции в будние дни; избегайте контактов с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование.

Гражданам пожилого возраста и лицам, имеющим хронические заболевания, лучше остаться дома. При ухудшении самочувствия немедленно принять меры по самоизоляции и обратится за медицинской помощью.