Тюменский предприниматель бесплатно раздаст маски

сеть кофеен ETNA COFFEE сеть кофеен ETNA COFFEE

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Благотворительные акции в поддержку жителей региона в период борьбы с коронавирусной инфекцией запускают тюменские предприниматели.

К примеру, производитель кофе под брендом Этна и сеть кофеен ETNA COFFEE направит 5 % от каждого заказа доставки горячего кофе, кофе в зернах, завтраков и десертов на приобретение масок у тюменского производителя.

Как рассказала генеральный директор сети Татьяна Сторожук, это будут маски многоразового использования. Раздавать их будут посетителям кофейни бесплатно. По мнению предпринимателя, такая акция напомнит тюменцам о том, как важно соблюдать меры предосторожности: пользоваться масками, не нарушать социальную дистанцию и выходить из дома только в случае крайней необходимости. Акция стартует 1 мая.

Также производители сняли ролик на тему коронавируса и разместили в соцсетях кофейни. Главный призыв - оставаться дома и пользоваться услугами доставки.

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Редакция призывает поделиться историями о местных предпринимателях, помогающих жителям региона в период повышенной готовности. Рассказ можно направить на электронную почту "Тюменской линии" post@t-l.ru.

Евгения Шевцова