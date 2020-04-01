В Тюмени сотрудники МЧС продезинфицировали железнодорожный вокзал

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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Полная дезинфекция железнодорожного вокзала проведена в Тюмени, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты радиационной и химической защиты распылили хлорсодержащие вещества в кассовых залах, зонах ожидания, входных группах, лестницах, также обработали территорию перед железнодорожным вокзалом.

Ранее сотрудники пожарно-спасательной части продезинфицировали лечебные учреждения Тюмени и международный аэропорт Рощино имени Д. И. Менделеева. Всего обработано более 8 тыс. кв. м.

Все работы ведут по согласованию с оперативным штабом по профилактике коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.