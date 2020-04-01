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Александр Моор предложил бизнесменам пройти опрос на платформе "Советник губернатора"

Губернатор, 19:39 30 апреля 2020

скрин с сайта советникгубернатора.рф | Фото: скрин с сайта советникгубернатора.рф

Рассказать о том, как изменилась работа предприятий в период ограничений, предложил бизнесменам губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Ежедневно мы собираем и анализируем данные о состоянии бизнес-сообщества региона, которое в условиях пандемии COVID-19 переживает не лучшие времена. Первый пакет мер поддержки, сформированный по итогу разговора с бизнесменами, во многом снизил финансовую нагрузку на этот сектор", - напомнил он.

Сегодня руководство региона запустило второй пакет мер поддержки, предназначенный для обрабатывающих производств, предприятий непродовольственной торговли и субъектов МСП из пострадавших отраслей. Они коснутся компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, льготного финансирования и предоставления отсрочек по уплате некоторых налогов.

"Это - не конечный перечень. Предлагаю вам пройти опрос на платформе "Советник губернатора" и рассказать о том, как изменилась работа вашей компании и что еще может сделать правительство региона, чтобы помочь бизнесу", - обратился Александр Моор к предпринимателям.

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# Александр Моор , бизнес-сообщество , господдержка

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