Александр Моор предложил бизнесменам пройти опрос на платформе "Советник губернатора"

| Фото: скрин с сайта советникгубернатора.рф | Фото: скрин с сайта советникгубернатора.рф

Рассказать о том, как изменилась работа предприятий в период ограничений, предложил бизнесменам губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своих личных аккаунтах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Ежедневно мы собираем и анализируем данные о состоянии бизнес-сообщества региона, которое в условиях пандемии COVID-19 переживает не лучшие времена. Первый пакет мер поддержки, сформированный по итогу разговора с бизнесменами, во многом снизил финансовую нагрузку на этот сектор", - напомнил он.

Сегодня руководство региона запустило второй пакет мер поддержки, предназначенный для обрабатывающих производств, предприятий непродовольственной торговли и субъектов МСП из пострадавших отраслей. Они коснутся компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, льготного финансирования и предоставления отсрочек по уплате некоторых налогов.

"Это - не конечный перечень. Предлагаю вам пройти опрос на платформе "Советник губернатора" и рассказать о том, как изменилась работа вашей компании и что еще может сделать правительство региона, чтобы помочь бизнесу", - обратился Александр Моор к предпринимателям.