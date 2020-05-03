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Александр Моор напомнил тюменцам об особом противопожарном режиме

Губернатор, 12:04 03 мая 2020

Скрин с видео со страницы Александра Моора во ВКонтакте

388 раз выезжали сотрудники регионального управления МЧС на тушение возгорания травы с начала пожароопасного периода. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Вместе с теплой весной раньше, чем в обычно в Тюменскую область пришел и пожароопасный сезон. Менее, чем за месяц сотрудники МЧС выезжали для тушения возгорания травы 388 раз, огнем повреждены около 400 гектаров леса. Это серьезный показатель. Неспокойная обстановка и в соседних регионах", - написал он.

Для защиты лесов и прилегающих к ним населенных пунктов в регионе был введен особый противопожарный режим, который запрещает посещать леса и разводить открытый огонь на приусадебных участках и в сельхозугодьях. Нарушителям грозит штраф, на время майских праздников усилено патрулирование, для мониторинга ситуации используются беспилотники.

"Практика показывает, что 99,9% лесных пожаров возникают по вине человека, из-за неосторожной искры или пала травы. Земляки, не подвергайте риску себя и окружающих. У нас еще будет время выехать на природу, а сейчас безопаснее всего оставаться дома", - обратился к жителям области Александр Моор.

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# Александр Моор , ГУ МЧС России по Тюменской области , лесные пожары , поджог

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