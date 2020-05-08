Пожилой рыбак-браконьер наловил рыбы на семьсот тысяч рублей
| Фото: УМВД Тюменской области
Рыбака-браконьера задержали в Увате. 60-летний житель Нефтеюганска незаконно наловил сетью 11 язей, 11 лещей и 32 нельмы, сообщает УМВД Тюменской области.
Установлено, что пенсионер незаконно рыбачил на участке Иртыша, который относится к миграционным путям и месту нереста. Подозреваемый рассказал, что добыл рыбу сетью с моторной лодки, которую позаимствовал у родственника.
Своими действиями браконьер причинил водному фонду Российской Федерации ущерб в размере 713 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".