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Пожилой рыбак-браконьер наловил рыбы на семьсот тысяч рублей

Происшествия, 19:35 08 мая 2020

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Рыбака-браконьера задержали в Увате. 60-летний житель Нефтеюганска незаконно наловил сетью 11 язей, 11 лещей и 32 нельмы, сообщает УМВД Тюменской области.

Установлено, что пенсионер незаконно рыбачил на участке Иртыша, который относится к миграционным путям и месту нереста. Подозреваемый рассказал, что добыл рыбу сетью с моторной лодки, которую позаимствовал у родственника.

Своими действиями браконьер причинил водному фонду Российской Федерации ущерб в размере 713 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

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# браконьерство , Иртыш , рыбалка , уголовное дело

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