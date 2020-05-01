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Штаб помощи "Мы вместе" приглашает к сотрудничеству неравнодушных тюменцев

Общество, 18:10 13 мая 2020

пресс-служба ДТиС «Пионер» | Фото: пресс-служба ДТиС «Пионер»

Региональный штаб помощи "Мы вместе" приглашает неравнодушных людей и организации к сотрудничеству в организации бесплатных продуктовых наборов для тех, кому они жизненно необходимы, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Помочь может каждый желающий. Для этого в крупных торговых центрах Тюмени оборудованы специальные "Тележки добра", где каждый покупатель может оставить продукты с длительным сроком хранения для тех, кому это действительно нужно.

В настоящее время помощь уже оказывают Группа компаний ATHLETIC GYM. За период объявленной пандемии ее представители развезли 244 бесплатных продуктовых набора, из них более 120 - в рамках акции #МыВместе. Компания Dream Group и автономная некоммерческая организация "Обновление" развезли более 100 бесплатных наборов. Совсем недавно к штабу присоединился комитет по молодежному предпринимательству "Опора России" в Тюменской области. На сегодняшний день они развезли 43 бесплатных набора нуждающимся.

Для того, чтобы получить помощь в виде бесплатного продуктового набора, заявитель должен позвонить в штаб помощи по телефону 8-800-200-34-11 и сообщить, что нуждается в нем, указать свои данные. После их подтверждения набор доставляется мобильной группой волонтеров.

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# волонтеры

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