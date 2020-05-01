Две тысячи масок передали волонтеры тюменским врачам

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения «Единой России». | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения «Единой России».

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Волонтеры передали взрослому приемному отделению Тюменской областной клинической больницы №2 две тысячи медицинских масок, а также сладкие подарки. Маски приобрел тюменский предприниматель Владимир Коноплин и привез их в волонтерский центр, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

Добровольцы побывали в больнице и встретились с руководителем службы оказания экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антоном Терехиным.

"Кто-то работает в кол-центре и принимает звонки от жителей, кто-то ежедневно навещает пожилых людей, приносит им продукты и лекарства, а кто-то через центр оказывает поддержку медицинским работникам. Сейчас задействовано более тысячи семисот волонтеров", - рассказала руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.