Горячая линия для тобольских предпринимателей начнет работу с 14 мая
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Горячая линия для помощи предпринимателям заработает в Тобольске с 14 мая, сообщает городская администрация.
В связи с нестабильной экономической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, предприниматели могу получить информационно-справочную поддержку. Тоболяки могут задать любые вопросы в рамках своей деятельности в период пандемии, а также получить исчерпывающую информацию о существующем комплексе мер поддержки. Получить консультации можно по телефону: 8(3456) 26-28-98 ежедневно с 10 до 19 часов.
На сайте центра поддержки предпринимателей размещена вся актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, база законодательных актов всех уровней и необходимые справочные материалы.
Сообщения и вопросы принимаются также на официальном сайте администрации города, на странице ВКонтакте "Администрация города Тобольска" в разделе "Помощь бизнесу" и в группе в Viber "Тобольские предприниматели".