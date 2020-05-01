Горячая линия для тобольских предпринимателей начнет работу с 14 мая

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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Горячая линия для помощи предпринимателям заработает в Тобольске с 14 мая, сообщает городская администрация.

В связи с нестабильной экономической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, предприниматели могу получить информационно-справочную поддержку. Тоболяки могут задать любые вопросы в рамках своей деятельности в период пандемии, а также получить исчерпывающую информацию о существующем комплексе мер поддержки. Получить консультации можно по телефону: 8(3456) 26-28-98 ежедневно с 10 до 19 часов.

На сайте центра поддержки предпринимателей размещена вся актуальная информация по вопросам предпринимательской деятельности, база законодательных актов всех уровней и необходимые справочные материалы.

Сообщения и вопросы принимаются также на официальном сайте администрации города, на странице ВКонтакте "Администрация города Тобольска" в разделе "Помощь бизнесу" и в группе в Viber "Тобольские предприниматели".