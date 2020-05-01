Тест о коронавирусе предлагают пройти тюменцам

| Фото: стопкоронавирус.рф | Фото: стопкоронавирус.рф

Тест на знание основных фактов о профилактике COVID-19 подготовила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при поддержке портала стопкоронавирус.рф, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Ежедневно россияне сталкиваются с необходимостью соблюдения всех мер предосторожности. Знаете ли вы, как правильно надевать и утилизировать медицинскую маску? Уверены ли в том, что правильно моете руки?

"Тест поможет понять, насколько вы и близкие защищены от заражения. Пройдите тест и узнайте, на что вам необходимо обратить внимание", - говорят специалисты службы.