Сергей Корепанов: полпредства президента обеспечивают эффективную работу власти

Фото пресс-службы Тюменской облдумы Фото пресс-службы Тюменской облдумы

Полномочные представители президента России в федеральных округах обеспечивают реализацию конституционных полномочий главы государства. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"Ровно двадцать лет назад, 13 мая 2000 года, вышел указ главы государства "О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе. Тем же указом в России были созданы семь федеральных округов и утвержден их перечень. Поначалу возникали вопросы о целесообразности такой мощной реорганизации системы политической власти в стране. Но время доказало правильность этого решения", - отметил Сергей Корепанов.

Одной из главных задач института полномочных представителей стало повышение эффективности деятельности органов власти и совершенствование системы контроля за исполнением их решений, добавил председатель областной думы.

"Мне довелось все эти двадцать лет работать в самом тесном контакте со всеми полпредами в Уральском федеральном округе. Безусловно, наши регионы очень разные и сложные. Тем не менее, за эти годы каждый из них получил новое развитие, крепкий экономический фундамент, современную законодательную базу, достойный уровень жизни людей", - подчеркнул Сергей Корепанов.

Депутаты региональных парламентов при непосредственной координации со стороны полпредства приводили законодательство субъектов Федерации в соответствие с федеральным. Это был очень сложный процесс, но депутатам Тюменской областной думы и законодательных собраний других регионов УФО удалось это сделать.

"Все судьбоносные решения в нашей региональной и межрегиональной политике не обходились без участия Уральского полпредства. Уверен, что и в дальнейшем мы будем сотрудничать эффективно и плодотворно", - подчеркнул Сергей Корепанов.

Евгений Бабенко