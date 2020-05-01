Прокуратура проверила безопасность железнодорожного транспорта после наезда "Ласточки" на кран

| Фото: Российские железные дороги (ОАО "РЖД") во "ВКонтакте" | Фото: Российские железные дороги (ОАО "РЖД") во "ВКонтакте"

Тюменская транспортная прокуратура проверила безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с наездом электропоезда "Ласточка" на портальный кран в феврале 2020 года, сообщает ведомство.

Авария случилась утром 6 февраля. Работники Камышловской дистанции пути филиала РЖД меняли рельсовую плеть с использованием портального крана. После сообщения о приближающемся скором поезде они переставили портальный кран в междупутье, а сами отошли на обочину для пропуска поезда.

Проезжая, поезд наехал на кран, повредил два вагона и сам портальный кран, пострадавших не было.

Проверка установила, что работники поставили кран в междупутье с нарушением требований безопасных габаритов приближения подвижного состава.

По итогам прокурорской проверки начальнику Камышловской дистанции внесено представление, по его результатам четверо работников привлечены к дисциплинарной ответственности. Заместитель начальника и дорожный мастер, ответственные за производство работ на данном участке, привлечены к административной ответственности в виде штрафа.