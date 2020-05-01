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В Тюменской области снизилось число преступлений, заявили в прокуратуре

Происшествия, 17:40 14 мая 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Снижение преступности на 2,8 % зафиксировано в Тюменской области за четыре месяца 2020 года, сообщает региональная прокуратура.

Всего зарегистрировано 8 тыс. 411 преступлений. Снижение криминала зафиксировано в 15 территориях, в том числе в Тюмени. Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 11,4 % в основном за счет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также хищений денежных средств с банковских счетов граждан.

При этом наблюдается снижение преступлений средней (8,6%) и небольшой тяжести (7,3%). Сократилось общее количество регистрируемых краж, в том числе квартирных, а также хулиганств, грабежей и разбоев. Вместе с тем число краж и мошенничеств, совершаемых дистанционно с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 68,5 %.

На 8,4 % снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Отмечается снижение на 1,8 % количества криминальных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. На 3,1 % возросло преступлений на бытовой почве.

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# криминал , преступления , прокуратура

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