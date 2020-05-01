Вебинар "Актуальные вопросы: государственная поддержка бизнеса, налоги" пройдет 19 мая

| Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области | Фото: Инвестиционного агентства Тюменской области

Вебинар "Актуальные вопросы: государственная поддержка бизнеса, налоги" пройдет 19 мая, начало в 10 часов, сообщают организаторы.

Все участники вебинара смогут в удобном формате получить консультацию от специалистов УФНС в части разъяснения налоговых мер поддержки предприятий, а также будут подробно рассмотрены федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции.

Участие в мероприятии примет генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Андрей Шальнев, а также ряд профильных экспертов.

На вебинаре можно буде получить ответы, на интересующие предпринимателей вопросы. Отдельное внимание будет уделено рассмотрению актуальных вопросов, поступивших на горячую линию Инвестиционного агентства, а также социальному предпринимательству.

Регистрация на вебинар по ссылке https://leader-id.ru/event/50891/

Подробности по телефону +7 982 932-10-19.

"Инвестиционное агентство организовало системную работу по проведению онлайн мероприятий для предпринимателей и физических лиц, планирующих предпринимательскую деятельность. Только в апреле мы провели 23 мероприятия, участие в них приняло более 2500 человек, - говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства инвестиционного агентства Дмитрий Утьев. В мае их запланировано примерно такое же количество. Анонсы размещаются на нашем сайте www.iato.ru".