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Наркомана из Винзилей отправили в колонию за кражи из грузовых поездов

Происшествия, 17:43 15 мая 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Молодого человека, виновного в краже из грузовых поездов и хранении наркотиков, осудили в Тюменском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

19-летний житель п. Винзили в январе 2020 года был осужден за две кражи лома черных металлов из составов грузовых поездов и пьяную езду. С учетом еще одной судимости он был приговорен к 1 году 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 1 год 6 месяцев лишен автомобильных прав.

В связи с задержкой оформления документов осужденный в колонию не уехал. В феврале 2020 года молодой человек через тайник приобрел 0,9 гр спайса. В квартире у знакомой его увидел участковый. Мужчину доставили в опорный пункт полиции и досмотрели, был обнаружен сверток с наркотиком.

Суд по совокупности приговоров окончательно назначил подсудимому к отбытию 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# Винзили , кражи , наркотики

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