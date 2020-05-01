Тоболяк украл у знакомого пенсионера семь тысяч рублей

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Мужчину, подозреваемого в краже денег у пенсионера, задержали в Тюмени, сообщает МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть обратился 58-летний мужчина, у которого украли 7 тыс. рублей. Накануне к пенсионеру приходил товарищ, чтобы поставить потерпевшему укол. Деньги лежали на тумбочке возле дивана.

Полицейские задержали 37-летнего подозреваемого. Он свою вину признал полностью. Фигурант воспользовался тем, что его не видит хозяин квартиры и похитил деньги, после чего потратил их на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.