Тоболяк украл у знакомого пенсионера семь тысяч рублей
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Мужчину, подозреваемого в краже денег у пенсионера, задержали в Тюмени, сообщает МО МВД России "Тобольский".
В дежурную часть обратился 58-летний мужчина, у которого украли 7 тыс. рублей. Накануне к пенсионеру приходил товарищ, чтобы поставить потерпевшему укол. Деньги лежали на тумбочке возле дивана.
Полицейские задержали 37-летнего подозреваемого. Он свою вину признал полностью. Фигурант воспользовался тем, что его не видит хозяин квартиры и похитил деньги, после чего потратил их на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.