Пакет мер поддержки предпринимателей разработала администрация Тюмени

| Фото: www.tyumen-city.ru | Фото: www.tyumen-city.ru

Муниципальные меры поддержки бизнеса разработала администрация Тюмени. Об этом заявил глава города Руслан Кухарук на семинаре для предпринимателей, который прошел в режиме онлайн-конференции, сообщает городская администрация.

По словам Руслана Кухарука, в Тюмени создан муниципальный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики города. Его цель – обсуждение и принятие решений по мерам поддержки бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Руслан Кухарук обратил внимание на то, что для предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, снижен коэффициент К2 до 0,005.

Также разработаны проекты нормативно-правовых актов, которые позволят освободить от уплаты земельного налога собственников объектов недвижимости, снизивших арендаторам плату по договорам аренды недвижимого имущества за период с 1 апреля по 31 мая 2020 годы. Эта льгота затронет земельные участки 294 организаций, а также участки 309 индивидуальных предпринимателей.

Предложено также освободить от налога на имущество физических лиц за 2019 год индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в отраслях, включенных в перечень наиболее пострадавших. Данной льготой смогут воспользоваться 1 тыс. 617 индивидуальных предпринимателей.

Ряд льгот касается и предоставления отсрочки по договорам аренды муниципального имущества. Прорабатывается и вопрос поддержки предпринимателей в сфере осуществления перевозок. Серьезный пакет мер принят в градостроительной сфере.

"Администрация Тюмени открыта к диалогу, мы готовы в ежедневном режиме обсуждать вопросы поддержки предпринимателей. Преодолеть все возникающие трудности возможно, если будем действовать сообща. Меры безопасности, как и меры поддержки, будут действовать столько, сколько это будет необходимо", – сказал в своем выступлении глава города.

Подробная информация о государственных и городских мерах поддержки размещена на странице tmb72.ru.