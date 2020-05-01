Для предпринимателей создали сервис о мерах господдержки

| Фото: service.nalog.ru | Фото: service.nalog.ru

Специальный сервис о мерах господдержки создали для предпринимателей, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Федеральная налоговая служба РФ запустила сервис, с помощью которого предприниматели могут узнать, какие меры господдержки полагаются их бизнесу. На странице "Коронавирус: меры поддержки бизнеса" после введения ИНН отображаются все актуальные и доступные меры поддержки для конкретного налогоплательщика.

Сервис позволяет уточнить, можно ли получить субсидию и отсрочку по налогам и взносам, также узнать о моратории на банкротство и других мерах поддержки для бизнеса.