Тоболяк купил несуществующий телефон за восемь тысяч рублей

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Уголовное дело по факту хищения 8 тыс. рублей возбудили в Тобольске.

В дежурную часть обратился молодой тоболяк. Он рассказал, что решил приобрести сотовый телефон через Интернет. Стороны договорились о сделке, продавец должен был отправить товар с помощью услуги доставки, а покупатель произвел полную оплату покупки. Однако посылка так и не дошла до адресата, а продавец на связь больше не вышел.

Дознаватели возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество". Полицейские устанавливают личность злоумышленника, а гражданам рекомендуют быть особенно бдительными при оплате покупок через Интернет, особенно если продавец находится в другом регионе, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Договариваясь о сделке, стоит убедиться, что товар действительно существует. Также рекомендуется отказаться от предоплаты или полной оплаты товара, который еще не доставлен. Если вы уже попались на уловку мошенников, обратитесь в правоохранительные органы.