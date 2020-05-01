Женщина пострадала в ДТП с лосем на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: ohota.admtyumen.ru (архив) | Фото: ohota.admtyumen.ru (архив)

Пассажирка автомобиля KIA Rio пострадала в ДТП с лосем на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск 17 мая. Автомобиль столкнулся с лосем в 23 часа.

"За последние десять дней это уже третий случай. Пассажирка 1983 года рождения получила травму. Она не госпитализирована", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Инна Пахомова