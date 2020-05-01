ООО "Чапаева" - лидер посевной в Викуловском районе

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

20 сельхозпредприятий продолжают посевную кампанию в Викуловском районе.

По данным районного управления сельского хозяйства, в поле работают 45 агрегатов, из них 12 многофункциональные и задействованы практически круглосуточно. По данным на середину мая засеяно более 14 тыс. га.

Лидер кампании - ООО "Чапаева". Посевную кампанию аграрии начали 6 мая, за это время зерновыми культурами засеяли более 760 га, клевером - более 560 га. В поле задействовано семь единиц техники.

Следующий этап сельхозработ - химпрополка и внесение удобрений. Всего в 2020 году хозяйства района закупили 2 тыс. 235 т удобрений - на 1 тыс. 200 т больше, чем в 2019-м.

Евгения Шевцова