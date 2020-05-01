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Три человека получили травму, опрокинувшись на мотоцикле в Тюменской области

Происшествия, 11:52 18 мая 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Три человека пострадали в аварии с участием мотоцикла в с. Зырянка в Тюменской области 17 мая.

"ДТП произошло в районе дома № 8 на ул. Луговая в 15 часов 55 минут. Мотоцикл "Урал" съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Травмы получили три человека. Пострадал водитель 1989 года рождения, пассажиры 1994 и 1988 годов рождения", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , мотоциклисты

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