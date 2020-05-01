Молодых тюменцев задержали за угон и кражу из автомобиля

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Угонщиков, катавшихся на чужом автомобиле, задержали тюменские полицейские, cообщает городское управление МВД.

Сотрудники ГИБДД остановили Toyota Corolla, водитель которого не смог предоставить документы на транспортное средство. Кроме того, молодой человека был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Водителя и его пассажира доставили в отдел полиции, а машину отправили на штрафстоянку. Как выяснилось, молодые люди через багажник проникли в салон чужого автомобиля, найденным в бардачке ключом завели автомобиль и поехали кататься по городу.

Также в салоне злоумышленники нашли 3 тыс. рублей, которые они потратили на алкоголь и еду из сети быстрого питания. Установлено, до этого тюменцы проникли еще в одну машину, откуда похитили солнцезащитные очки и панель от автомагнитолы. Украденное обнаружено в угнанном автомобиле и передано законному владельцу.

Хозяин Toyota Corolla уже забрал свой автомобиль со штрафстоянки, а в отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статьям "Неправомерное завладение автотранспортом" и "Кража".