Водителя с поддельными правами задержали в Уватском районе

| Фото: procrf.ru | Фото: procrf.ru

Автолюбителя с поддельными правами задержали полицейские в Уватском районе. Мужчина не учился в автошколе, а удостоверение купил через интернет, сообщает УМВД по Тюменской области.

На 372 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск сотрудники ДПС остановили автомобиль. При проверке документов 34-летний водитель предоставил удостоверение с признаками подделки.

В ходе разбирательства полицейские установили, что предъявленные права с аналогичным номером числятся за другим гражданином. Мужчина же признался, что не проходил обучение управлением автомобилем и в 2016 году купил поддельный документ по объявлению в интернете за 70 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Подделка документов". Мужчина отпущен под подписку о невыезде.