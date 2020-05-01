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Тюменские предприятия производят все средства защиты от COVID-19

Политика, 18:03 19 мая 2020

Фото ИА "Тюменская линия"

В период дефицита медицинских масок и защитных костюмов для медиков тюменские предприятия легкой промышленности быстро сориентировались и приступили к их выпуску. Об этом рассказал директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов.

Медицинские маски производят более 60 тюменских предприятий.

Заказ областного департамента здравоохранения на выпуск защитных костюмов для медицинского персонала, работающего с пациентами с COVID-19, тюменские предприятия выполнили в полном объеме.

"Кроме того, некоторые предприятия перестроили производства для выпуска дезинфицирующих средств. У тюменских производителей можно приобрести все необходимое для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора", - сказал Леонид Остроумов.

Евгений Бабенко

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# коронавирус , Леонид Остроумов

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