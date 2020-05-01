Продолжается строительство школы в Горнослинкино

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В с. Горнослинкино Уватского района продолжается строительство школы. Внутренние перегородки установлены. Подрядная бригада утепляет чердак, проводит изоляцию помещений.

По информации пресс-службы администрации Уватского района, одновременно с этим идет планировка прилегающей территории.

Начальник участка ООО "Жилищное строительство" Сергей Крук рассказал о текущих работах. Внутренние перегородки в школе готовы. Уже сейчас можно посмотреть расположение библиотеки, учебных кабинетов, кабинетов директора и учителей. Спортивный зал будет оснащен отдельными душевыми и санузлами, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Пищеблок состоит из зоны приготовления и обеденного зала. Для его работников предусмотрены собственные санузлы и душевые. Подрядчик заканчивает утеплять чердак. Провели паро- и гидроизоляцию.

Центральный вход в школу и парковка предусмотрены с ул. Свердлова. По поручению главы района Сергея Путмина за счет местного бюджета – 3 млн рублей – эту улицу заасфальтируют и установят восемь дорожных знаков приоритета. Еще 10,5 млн рублей потратят на покупку нового оборудования и мебели.

"Полностью обновим оснащение пищеблока и купим необходимое для обустройства кабинетов химии, физики и информатики. Также в спецификации заложены компьютерная и офисная техника, мебель для педагогов", – сообщила заведующая Горнослинкинской школой Ольга Черных. В здании по улице Северной, откуда переедет школа, возможно размещение детского сада. Перед этим проведут ремонт объекта, добавила она.

Напомним, строительство школы идет в рамках национального проекта "Современная школа" федерального проекта "Образование".