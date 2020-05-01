Тюменского водителя отправили в колонию за пьяную езду

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Полтора года проведет в колонии тюменец за неоднократную пьяную езду. В январе 2020 года водитель в очередной раз сел нетрезвым за руль и устроил ДТП, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 10 января молодой человек в состоянии опьянения возвращался из гостей домой на автомобиле ВАЗ 21102. На ул. Демьяна Бедного он въехал в Лада Калина, остановившуюся на красный сигнал светофора.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Тюменец от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Было возбуждено уголовное дело. Однако и после этого он 20 января вновь сел пьяный за руль.

Кроме того, было установлено, что и ранее тюменец уже дважды осуждался за нетрезвую езду, в том числе к реальному лишению свободы.

Суд назначил водителю год и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также на два года и 10 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.