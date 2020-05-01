В Викуловском районе поддержат арендаторов муниципального имущества

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нормативно-правовые акты, обеспечивающие помощь предпринимателям на муниципальном уровне, приняли в Викуловском районе.

По данным отдела экономики и прогнозирования районной администрации, до 31 декабря 2020 года включительно установлено значение корректирующего коэффициента К2, учитывающего особенности ведения предпринимательской деятельности равным 0,005 по всем видам деятельности, в отношении которых введен единый налог.

Также субъектам малого и среднего бизнеса, которые арендуют муниципальное имущество, предоставлена отсрочка по арендным платежам за период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Оплатить аренду можно на усмотрение арендатора до конца следующего года.

Для арендаторов земельных участков также уменьшена годовая плата за 2020 год на сумму арендных платежей с 1 марта по 30 апреля 2020 года. С 1 мая уплата аренды возобновляется в рамках договора.

Арендаторам с долей доходов более 70 % в общем объеме доходов предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за пользование земельным участком с 1 мая по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты ее на усмотрение арендатора до конца 2022 года. Если договор аренды земельного участка прекращает действие с 1 мая по 31 декабря 2020 года, задолженность по арендной плате за этот период должна быть погашена не позднее 31 декабря 2022 года. Перечень ОКВЭД таких предприятий можно узнать здесь.

Евгения Шевцова