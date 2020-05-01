Первые телята абердин-ангусской породы родились в Юргинском районе

| Фото: www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Первый приплод крупного рогатого скота породы абердин-ангусская появился на площадке ООО "Согласие" в Юргинском районе, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Новым для себя направлением, мясным скотоводством, общество занялось с 2018 года. По инвестиционному проекту в короткие сроки построили откормочную площадку, в c. Лабино приобрели первую партию скота, около 380 телок и нетелей.

После рождения первых телят в хозяйстве содержится около 400 голов. Поголовье будет увеличиваться и дальше за счет отела уже имеющихся нетелей и приобретения второй партии абердин-ангусской породы. На ближайшую перспективу ООО "Согласие" планирует довести поголовье мясного скота до двух тысяч голов.

Отметим, абердин-ангусская порода выведена в XIX веке в Шотландии, отличается нежностью, сочностью, "мраморностью" мяса, высокой плодовитостью, устойчивой наследственностью и высокой приспосабливаемостью. Абердин-ангусская порода стала второй по распространенности в мире.