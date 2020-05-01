Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в тюменской многоэтажке

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Неосторожное обращение с огнем послужило причиной пожара на ул. Верхнетарманская в Тюмени 21 мая. Вызов поступил около 19 часов.

Произошел пожар на балконе квартиры, расположенной на восьмом этаже 16-этажного дома. "На месте происшествия работали 18 сотрудников пожарно-спасательных частей города, было задействовано шесть единиц техники", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пламя быстро ликвидировали. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Пострадавших нет.

Инна Пахомова