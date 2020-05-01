Бывшего чиновника из Ялуторовска ждет суд за взятки

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении тюменки и чиновника администрации Ялуторовска завершено в Тюменской области. Они обвиняются в получении взяток при организации обучения бюджетников, сообщает региональный СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2019 году 53-летний муниципальный служащий предложил своему знакомому организовать в Ялуторовске семинар по повышению квалификации бюджетников с участием московского лектора. За свое содействие он попросил взятку в 10% от заключенных договоров.

Посредник, в свою очередь, обратился к 44-летней тюменке, директору и учредителю фирмы. Женщина согласилась. Весной 2019 года она при содействии чиновника заключила несколько договоров с директорами школ и дошкольных учреждений на обучение их сотрудников на сумму 966 тыс. рублей.

По такой же схеме были заключены договоры на сумму около 1 млн 140 тыс. рублей с руководителями образовательных учреждений Заводоуковского городского округа. Там покровительство за взятку в размере 330 тыс. рублей оказывала бывшая заместитель главы администрации округа.

После того, как деньги по контрактам поступили на счет фирмы, в апреле 2019 года взятки были переданы наличными через посредника-преподавателя в Тюмени. Таким образом, бывший ялуторовский чиновник получил 109 тыс. рублей