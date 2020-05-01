Тюменская область укрепляет свои позиции на рынке зерна

Фото: mcx.ru Фото: mcx.ru

Перспективы развития рынка зерна Тюменской области обсудили участники онлайн-заседания комитета по аграрной и пищевой промышленности Российско-Германской внешнеторговой палаты. Об этом сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Серьезный анализ состояния рынка зерна, муки и хлеба в РФ представила ведущий аналитик консалтинговой группы "Текарт" Евгения Пармухина. Она также дала прогноз развития этого рынка. Погодные условия в ведущих зернопроизводящих регионах России уже вносят коррективы в ожидания по урожаю зерновых - Минсельхоз РФ снизил прогноз сбора зерна в стране в 2020 году со 125,3 до 120 миллионов тонн.

Тем не менее, Россия остается одним из лидеров зернового экспорта в мире, о чем на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности говорил президент России Владимир Путин.

Все это делает более значимой долю в производстве зерновых культур регионов, которые исторически не относятся к главным хлебным житницам страны. Этим объясняется и интерес рабочей группы по сельскохозяйственной промышленности РГ ВТП к рынку зерна, муки и кондитерской продукции Тюменской области.

Тему экспорта сельхозпродукции Тюменской области и меры региональной поддержки экспорта раскрыла заместитель директора департамента АПК региона Наталья Огородникова. Немецким компаниям представили данные об основных показателях 2019 года и возможности наращивания экспорта продукции растениеводства.

Руководитель Центра поддержки экспорта региона Андрей Карташов рассказал об накопленном тюменскими предприятиями опыте экспорта в Германию мучных и кондитерских продуктов в 2019 году. Он, в частности, обратил внимание на свободные ниши в этом сегменте германского рынка.

Члены РГ ВТП проявили большой интерес к опыту продвижения продукции на электронной торговой площадке Alibaba.com и ряду экспортных позиций тюменских экспортеров.