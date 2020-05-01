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Девять месяцев колонии-поселения получил селянин за пьяную езду

Происшествия, 18:23 25 мая 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

За пьяную езду житель пос. Боровский отправился в колонию-поселение на девять месяцев. Лишенный прав нетрезвый селянин совершил в 2019 году ДТП. Мужчина вернулся на место происшествия, чтобы еще раз "стукнуть" иномарку, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2018 года водитель за отказ от освидетельствования был оштрафован и на полтора года лишен водительских прав. Между тем 6 декабря 2019 года мужчина снова сел пьяным за руль Lada Samara.

Отъезжая от дома, он столкнулся с Mitsubishi Lancer и уехал, но вскоре вернулся, чтобы еще раз "стукнуть" иномарку. После этого пьяный водитель оставил место ДТП. Когда его задержали, он вновь отказался от освидетельствования.

Суд назначил ему девять месяцев лишения свободы в колонии-поселении и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# колония-поселение , пьяная езда , уголовное дело

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