План ярового сева в Нижнетавдинском районе выполнен на 73 %

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23 предприятия ведут яровой сев в Нижнетавдинском районе: шесть обществ с ограниченной ответственностью, 10 - КФХ, остальные – ИП. Посевная кампания стартовала 5 мая. На 25 мая засеяно более 73,4 % площадей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил главный специалист управления сельского хозяйства администрации Нижнетавдинского района Юрий Пелевин.

"После небольшой передышки, которую земледельцам организовала погода, в районе возобновились полевые работы. На сегодня завершен сев рапса, гороха, к окончанию идут пшеница, ячмень, овес. Продолжается сев однолетних трав, кукурузы, подсев многолетних трав, посадка картофеля. Зерновые и зернобобовые посеяны на 16 тысячах 118 гектарах, это 73, 4 процента от общего плана", - рассказал он.

В Нижнетавдинском районе горох занял 1 тыс. 714 га, рапс – 307 га. Однолетние травы посеяны на 2 тыс. га, кукуруза – 1 тыс. 340 га, картофель посажен на 208 га.

Минеральные удобрения для нынешней посевной закуплены с опережением плана на 134 %, заметил главный специалист сельхозуправления. Вносят удобрения практически под все культуры.

На четыре вида государственной поддержки могут рассчитывать аграрии: несвязная поддержка за засеянный гектар, приобретение новой техники, закуп минеральных удобрений и покупка элитных семян.

Девять фермерских хозяйств подали документы на несвязную поддержку и уже получили средства поддержки. Кроме того, в Нижнетавдинском районе 10 предприятий закупили новую технику: колесные тракторы, широкозахватные тяпки и бороны, посевные комплексы. В планах земледельцев приобретение сушилок, зернотоковых хозяйств, сортировок и другого оборудования для организации уборочной кампании, добавил Юрий Пелевин.

Элитные семена в этот раз аграрии района закупили различные: рапс, кукуруза, многолетние травы, картофель.

"Несколько предприятий Нижнетавдинского района заняты картофелеводством. ООО "АПЕпродукт" - самое крупное, 235 гектаров отведено под эту культуру. В 2020 году они закупили элитные сорта "второго хлеба" - "Коломбо", и традиционные сорта они выращивают "Розара", "Гала" и другие", - говорит специалист управления сельского хозяйства Юрий Пелевин.

После завершения посевной кампании хозяйственники начнут подготовку кормоуборочных комбайнов и техники для опрыскивания посевов.

Анжела Лебедева