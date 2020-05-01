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Идею создания в России сельского туризма одобрили в правительстве

Политика, 18:24 26 мая 2020

Образование 72 во ВКонтакте | Фото: Образование 72 во ВКонтакте

Правительство подготовило проект положительного отзыва на поправки о создании в России агротуризма, сообщает "Интерфакс".

Депутаты Госдумы, первые заместители председателя фракции "Единая Россия" Виктор Кидяев и Андрей Исаев предложили ввести в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" термин "сельский туризм (агротуризм)" и его определение. По их мнению, это может дать новый стимул социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом.

Правительство предложило депутатам прописать особенности регулирования нового вида туризма и уточнить его определение. Под сельским туризмом авторы законопроекта предлагают понимать посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг.

"Правительство поддерживает законопроект (690944-7) при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве.

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# Госдума РФ , законопроект , туризм

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