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Тобольские предприниматели инвестировали тридцать три проекта

Экономика, 16:18 26 мая 2020

Тобольская дума во ВКонтакте | Фото: Тобольская дума во ВКонтакте

33 инвестиционных проекта реализовали в Тобольске предприниматели. Сумма инвестиций составила около 250 млн рублей, создано 200 рабочих мест.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава города Максим Афанасьев.

Эти данные были приведены на заседании Тобольской городской думы 26 мая.

"Сегодня на думе обсудили реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности" за 2019 год. Ее главные задачи: информационная, имущественная и финансовая поддержка бизнеса. Значительно увеличили количество муниципальных площадей и земельных участков, предлагаемых в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства", - рассказал глава города.

Количество реализуемых и реализованных инвестиционных проектов в Тобольске по итогам 2019 года превысило плановое значение в 3,3 раза. Увеличилась доля участия малых и средних предприятий в закупках товаров, работ, услуг в качестве исполнителей услуг, поставщиков, подрядчиков.

Информация о реализованных 33 проектах отражена в реестре инвестиционных проектов Тюменской области и находится на контроле губернатора Тюменской области.

"Мы открыты и готовы к диалогу. Вместе с предпринимателями мы успешно реализуем много совместных проектов и готовы поддержать все здравые инициативы и начинания! В этот праздничный день говорю предпринимателям слова благодарности за труд, за надежное партнерство и помощь в проведении городских мероприятий. Уверен, что совместными усилиями мы сможем и впредь обеспечить стабильное развитие малого и среднего бизнеса", - сказал Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева

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# инвестиции , Максим Афанасьев , предприниматели , Тобольск

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