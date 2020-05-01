ХК "Тюменский Легион" определился с тренерским составом на новый сезон

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Тренерский штаб выступающего в Молодежной хоккейной лиге "Тюменского Легиона" полностью сформирован, сообщает пресс-служба клуба.

Помимо Валерия Тушенцова, помощником главного тренера Рустама Камалова стал Евгений Шмелев. В прошлом сезоне этот 38-летний специалист работал в центре спортивной подготовки "Тюменский Легион" с подопечными 2005 года рождения. Карьеру хоккеиста Шмелев начинал в "Рубине", воспитанником которого является. Он выступал за тюменский "Газовик", "Спутник" из Нижнего Тагила и самарский ЦСК ВВС.

Напомним, в межсезонье главным тренером "Тюменского Легиона" был назначен Камалов, сменивший на этом посту Владимира Гусева.