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Победителей конкурса "Экспортер года в Тюменской области" наградят онлайн

Экономика, 19:11 27 мая 2020

tecrus.gtsites.ru/ | Фото: tecrus.gtsites.ru/

Награждение победителей конкурса "Экспортер года в Тюменской области" пройдет в онлайн-формате 28 мая на телеканале "Тюменское время" в 19 часов, сообщают организаторы конкурса.

"В течение многих дней в рамках программы "Вечерний хештег" телезрители Тюменской области узнают последние новости о том, как развивается ситуация с коронавирусом в регионе. И поэтому, нас поддержали коллеги из телеканала "Тюменское время", "когда мы предложили подготовить специальный вечерний выпуск проекта", - говорит президент ТПП ТО Эдуард Абдуллин.

Региональный конкурс "Экспортер года Тюменской области" проходит в третий раз по номинациям: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере высокий технологий", "Экспортер года в сфере услуг" и специальная номинация "Прорыв года".

На церемонии чествования победителей конкурса, который проходит при поддержке правительства Тюменской области, зрители узнают, какие товары и услуги пользуются популярностью за рубежом, какие экспортные горизонты открываются для тюменского региона.

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# конкурс , Тюменская торгово-промышленная палата , экспортеры

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